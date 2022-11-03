Трибуну В на «Ак Барс Арене» закроют во время игры «Рубина» с «Енисеем»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о наказании «Рубина» закрытием фанатской трибуны. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

Уточняется, что причиной такого решения стало скандирование ненормативной лексики болельщиками «Рубина» восьмой раз за сезон. Допуск будет закрыт на трибуну В стадиона «Ак Барс Арена».

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В конце прошлой недели «Рубин» сыграл вничью с калиниградской «Балтикой» (3:3). Тем не менее «Балтика» сохраняет вторую строчку в Первой лиге, а положение «Рубина» улучшилось несильно.

— Очень эмоциональная игра, которая для нас складывалась очень сложно. На первых минутах первого и второго таймов мы пропускали очень быстрые мячи, и все время приходилось отыгрываться. Очень рад, что смогли отыграться. И концовку после третьего гола пытались дожать, пытались создавать моменты. Большие молодцы, что проявили характер в такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и на замену сегодня вышли, добавили и в плане движения, и в плане качества. Поэтому могу поблагодарить ребят за то, что как минимум проявили характер, — прокомментировал игру главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.



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Максим Кокунин