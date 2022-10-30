«Очень эмоциональная игра»: Леонид Слуцкий дал комментарии о матче «Рубин» — «Балтика»

Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий подвел итоги сегодняшнего матча с калининградской «Балтикой», в которой казанцам пришлось быть в роли догоняющих, вплоть до последних минут матча. Игра завершилась со счетом 3:3.

— Очень эмоциональная игра, которая для нас складывалась очень сложно. На первых минутах первого и второго таймов мы пропускали очень быстрые мячи, и все время приходилось отыгрываться. Очень рад, что смогли отыграться. И концовку после третьего гола пытались дожать, пытались создавать моменты. Большие молодцы, что проявили характер в такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и на замену сегодня вышли, добавили и в плане движения, и в плане качества. Поэтому могу поблагодарить ребят за то, что как минимум проявили характер, — поделился Слуцкий.

Фото: ФК «Рубин»

На общем фоне сегодняшний матч выделяется и более активной судейской работой: было много свистков, но у тренеров обеих команд накопилось немало вопросов к арбитрам, которые порой не замечали абсолютно точные фолы. Однако Леонид Слуцкий не стал высказываться о судействе и предпочел пропустить вопрос о причинах большого количества свистков.

— Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод он свой, они не одинаковые. Сегодня было на вторых минутах, когда-то бывает позже, когда-то раньше, — сказал тренер «Рубина», отвечая на вопрос о пропусках голов на первых минутах обоих таймов.

Также в ходе интервью со Слуцким прояснились моменты, связанные с тем, что Дзагоев пропустил матч, а Самошников и Мартынович так и не вернулись в строй.

— Дзагоев получил небольшое повреждение в концовке матча с «Акроном», он эту неделю пропустил и не тренируется. Сроки восстановления Самошникова, Дзагоева и Мартыновича… У них несерьезные травмы, поэтому идет вопрос на дни. Может быть, к следующие игре, может быть, через игру. Каждый день смотрим на их состояние и пытаемся понять, будут они готовы или нет, — сказал Слуцкий.

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Артем Гафаров