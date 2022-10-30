«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» — счет 3:3

Фото: ФК «Рубин»

В Казани завершился футбольный матч между «Рубином» и «Балтикой». После финального свистка счет на табло был 3:3. Под самое завершение игры казанцам удалось выйти из роли догоняющих и сравнять счет. Тем не менее, «Балтика» сохраняет вторую строчку в Первой Лиге, а положение «Рубина» улучшилось не сильно.

В самом начале игры «Балтика» показала напор и смогла забить два безответных гола в казанские ворота. Только к окончанию первого тайма ситуация на поле немного улучшилась для «Рубина», и на перерыв они ушли со счетом 1:2.

Второй тайм также хорошо начался для «Бултики». Буквально на 47 минуте калининградский клуб смог забить третий мяч в казанские ворота. Счет на табло был 1:3. С тех пор «Рубин» нарастил тем атак. На 58 минуте второй гол для казанцев оформил Егор Тесленко. А уже на 87 минуте с передачи Кабутова Виталий Лисакович смог сравнять счет.

Дополнительные 5 минут матча не смогли выявить победителя, и после финального свистка команды ушли с поля со счетом 3:3. Если «Рубин» сначала выглядел в роли догоняющего и только к середине второго тайма смог окончательно вырвать преимущество.

После матча Егор Тесленко в интервью рассказал, что команда рассчитывала на победу, а ничейным счетом игроки оказались недовольны. Хотя он и отметил, что после пропущенных голов в начале обоих таймов клуб начал осознавать, что и ничья будет хорошим результатом.

Тем временем полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал, что калининградцы пропустили два мяча в конце игры потому, что расслабились, и не смогли защитить ворота при двух стандартах.

— У нас четвертая ничья подряд, и вторую игру подряд мы отдаем победу на последних минутах. Поэтому у нас только разочарование, — поделился он своими впечатлениями от игры.

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Артем Гафаров