В Сабинском районе Татарстана в результате лобового столкновения погиб один водитель

Фото: ГИБДД по РТ

В Сабинском районе Татарстана водитель автомобиля УАЗ «Патриот», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель автомобиля УАЗ «Патриот» скончался на месте, водитель и пассажир иномарки получили травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД по РТ

На прошлой неделе в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки погиб в результате лобового столкновения с вахтовым автобусом.

По предварительной информации, авария произошла в 7:45 рядом с коттеджным поселком «Царицыно». 50-летний водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в идущий навстречу автобус NEFAZ.



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Максим Кокунин