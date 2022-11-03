Общественный транспорт Казани 4 ноября будет работать по графику выходного дня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В День народного единства, 4 ноября, общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. Об этом предупреждают городские власти.

В пятницу автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать с увеличенным интервалом движения. Кроме того, из-за крестного хода завтра с 7.00 до 13.00 изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89.



Автобусы №22, двигаясь в прямом направлении, будут курсировать по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, а далее — по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28 будут двигаться по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28а проследуют по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Автобусы №89, двигаясь в прямом направлении, будут следовать по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы направятся по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани с 4 по 6 ноября муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Завтра в Татарстане, как и по всей России, выходной. Сегодня, 3 ноября, рабочий день в преддверии праздника сокращен на 1 час.



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Татьяна Демина