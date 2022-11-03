Новости авто

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

С 4 по 6 ноября муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

12:08, 03.11.2022 1
С 4 по 6 ноября муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, три дня подряд, с 4 по 6 ноября, будут работать бесплатно. Об этом напомнили в городском Комитете по транспорту.

4 ноября в Татарстане, как и по всей России, выходной. В этот день празднуется День народного единства.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отдыхать на этой неделе татарстанцы будут три дня подряд — с 4 по 6 ноября. Сегодня, 3 ноября, рабочий день в преддверии праздника сокращен на 1 час.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
АвтоОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Аттракцион не слыханной щидрасти . Не верю , и не поверю что бесплатно , замануха . Поставишь машину , а потом как черт из табакерки ОПЛАТИТЕ усЛУгугу . Как такому можно поверить , у нас щинувники и БЕСПЛАТНО для НАРОДА ?????
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также