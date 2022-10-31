Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане, как и по всей России, началась сокращенная рабочая неделя. Граждан ждут четыре рабочих дня и три выходных.

Отдыхать татарстанцы будут с 4 по 6 ноября. В преддверии праздничного дня, рабочий день в четверг, 3 ноября, сократится на 1 час.



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

6 ноября в Татарстане празднуется День Конституции республики. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Согласно республиканскому законодательству, при совпадении нерабочих и праздничных дней дополнительный выходной не предоставляется.

В столице Татарстана ко Дню народного единства подготовили праздничную программу. В домах культуры города 2—7 ноября организуют концертные программы, мастер-классы по изобразительному искусству, выставки рисунков. Муниципальные библиотеки представят книжные выставки и лекции по истории праздника.



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Татьяна Демина