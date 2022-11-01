В Казани во время крестного хода 4 ноября изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани 4 ноября пройдет традиционный крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

В этот день с 7.00 до 13.00 изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89, сообщили в Комитете по транспорту города.

Автобусы №22, двигаясь в прямом направлении, будут ехать по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, а далее — по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28 будут ехать по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28а проследуют по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Автобусы №89, двигаясь в прямом направлении, будут следовать по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проедут по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Во время крестного хода священники и жители Казани пройдут от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря. В связи с этим в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта.



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Маргарита Головатенко