Нижнекамские школьники стали победителями образовательной программы «Гранты СИБУРа»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

100 школьников из регионов присутствия СИБУРа приняли участие в очном этапе образовательной программы «Гранты СИБУРа» для талантливой молодежи из регионов присутствия компании СИБУР. Она прошла с 23 октября по 1 ноября 2022 года в Лицее СИРИУС.

Впервые в программе приняли участие девять школьников из Нижнекамска и Казани. На протяжении 10 дней девять команд вместе c наставниками, преподавателями Лицея СИРИУС, работали над собственными химическими, инженерными и IT-проектами. Темы были выбраны с учетом реальных производственных процессов нефтехимического производства: например, программное обеспечение для системы контроля и управления доступом с распознаванием лиц, исследование механических свойств полимерных пленочных материалов на двухосном испытательном стенде, новые реалии катализа и другие.

— Образовательная программа позволила участникам не только получить новые знания и выработать компетенции «инженеров будущего», но и сформировать не менее важные «гибкие навыки», включая командную работу над проектами, подготовку презентаций и умение защитить свою идею. Образовательная программа позволяет реализовать нынешним школьникам карьерные амбиции в инженерной, химической, IT-отраслях. Для работы на высокотехнологичном производстве мы уже сейчас подготавливаем кадры, ищем увлеченных и вдохновленных ребят, которые смело принимают вызовы будущего, — отметил руководитель проектов развития Александр Сесоров.

В рамках программы для школьников была организована встреча с представителями ведущих вузов-партнеров СИБУРа, а также ярмарка ведущих инженерно-технических вузов страны и мастер-классы от топ-менеджеров СИБУРа по проектной деятельности и эффективной коммуникации. Школьники проходили тренинги, участвовали в обучающих играх от преподавателей «Сириуса».

Итогом программы Гранты СИБУРа стала публичная защита командных работ, которая прошла 31 октября. Участники презентовали кейс-проекты в области нефтехимии и инжиниринга. Экспертную оценку идеям давали представители Дальневосточного федерального университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Томского политехнического университета.

На количество баллов влияли качество и уникальность исследования поставленной задачи, применимость, возможность внедрения на предприятии, качество презентации, а в направлении «Химия» также учитывались проработка технологической части, описание соответствия решения ESG-повестке.

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Гиниятуллин Ильяс, учащийся 11 «Б» Сибур-класса лицея N35 города Нижнекамска, стал обладателем диплома за 1-е место в направлении «Химия» с кейсом «Переработка пластика».

— В нашей команде было 10 человек из разных городов, мы все очень сдружились и совместно работали над проектом. Мы искали новые решения, генерировали идеи, разрабатывали технологии, составляли карту-схему по переработке пластика, вели работу в лабораториях. И как результат, наша команда заняла первое место. От участия в программе самые яркие впечатления, поскольку каждый день в СИРИУСе был насыщенным и интересным. В дальнейшем полученные знания мне пригодятся для поступления в вуз на химический факультет, после окончания которого я хотел бы работать в компании СИБУР, — поделился впечатлениями Ильяс Гиниятуллин.

Все участники получили сертификаты о прохождении обучения по корпоративной образовательной программе Гранты СИБУРа — 2021 и памятные подарки.

— Программа «Гранты СИБУРа» показала конкретный высокий уровень подготовки и развития школьников не только в учебном плане, но и в личностном. Всего лишь за одну неделю ребята получили великолепные результаты, довели до конкретного итога междисциплинарные проекты, научились работать в команде, прокачали навыки выступления и презентации, приобрели компетенции, необходимые для высококлассного специалиста будущего, — отметил первый заместитель декана факультета «Энергомашиностроение» МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Очков.

