В Казани перед Новым годом проведут тематические ярмарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани перед Новым годом планируют провести ярмарки. Они пройдут с 15 по 31 декабря 2022 года.



Тематические специализированные ярмарки в указанные сроки запланированы на нескольких площадях в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Приволжском, Московском и Советском районах Казани. Площадь каждого места проведения — 100 кв. м. На каждом из них предпринимателям готовы предоставить до пяти мест.

7 декабря проведут конкурс на по определению оператора ярмарки. Организатор — Комитет потребительского рынка исполкома Казани. Участником конкурса могут быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставившие документы на участие.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Места для продажи товаров на ярмарке предоставят юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а еще гражданам (в том числе гражданам — главам фермерских хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, ремесленничеством).

Сейчас в Казани свою работу продолжают осенние хозяйственные ярмарки. Они организованы на 15 площадках города. На восьми субботних сельскохозяйственных ярмарках, прошедших в минувшие выходные, жители Казани скупили продукцию на 820,7 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко