В Казани продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани свою работу продолжают осенние хозяйственные ярмарки. Они организованы на 15 площадках города.

Овощную и мясную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства предлагают 22 района и 18 агропромышленных предприятий Татарстана. Так, на ярмарке в Агропромышленном парке «Казань» представлены товары, привезенные из Балтасинского, Нурлатского и Сабинского муниципальных районов, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня ее посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он ознакомился с ассортиментом и поинтересовался ценами.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году в Татарстане начали работу 10 сентября. Они продлятся до 24 декабря.

В Набережных Челнах 17 сентября прошли сельскохозяйственные ярмарки на набережной Тукая, территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Из 13 районов завезли свыше 912 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 29 млн рублей.

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Елизавета Пуншева