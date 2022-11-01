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На сельскохозяйственных ярмарках казанцы купили продукцию на 820,7 миллиона рублей

12:25, 01.11.2022
На сельскохозяйственных ярмарках казанцы купили продукцию на 820,7 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На восьми субботних сельскохозяйственных ярмарках жители Казани скупили продукцию на 820,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Казанцы скупили на ярмарках 10 774,9 тонны овощей, из них 7 292,6 тонны — картофель. Также они в общей сложности приобрели 125,4 тонны молока, 825,6 тонны мяса и 506,4 тонны говядины.

Для проведения субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани задействовано 8 260 машин, добавили в Минсельхозпроде Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани 10 сентября. Они проходят каждую субботу на следующих площадках:

  • ул. Дементьева, 7;
  • ул. Беломорская, 69;
  • ул. Ленинградская, 27;
  • ул. Татарстан, 53;
  • ул. Чехова, 2;
  • ул. Краснококшайская, 150/2;
  • ул. Батыршина, 20;
  • ул. Революционная, 12;
  • пр. Ямашева, 71а;
  • ул. Лаврентьева, 10;
  • ул. Ш. Усманова, 1;
  • ул. Р. Зорге, 66;
  • ул. Ю. Фучика, 72;
  • ул. Аграрная, 2;
  • ул. Липатова, 7.

Сельскохозяйственные ярмарки в Казани будут проводиться каждую субботу до 24 декабря. Даты утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан

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