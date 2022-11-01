На сельскохозяйственных ярмарках казанцы купили продукцию на 820,7 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На восьми субботних сельскохозяйственных ярмарках жители Казани скупили продукцию на 820,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Казанцы скупили на ярмарках 10 774,9 тонны овощей, из них 7 292,6 тонны — картофель. Также они в общей сложности приобрели 125,4 тонны молока, 825,6 тонны мяса и 506,4 тонны говядины.

Для проведения субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани задействовано 8 260 машин, добавили в Минсельхозпроде Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани 10 сентября. Они проходят каждую субботу на следующих площадках:

ул. Дементьева, 7;

ул. Беломорская, 69;

ул. Ленинградская, 27;

ул. Татарстан, 53;

ул. Чехова, 2;

ул. Краснококшайская, 150/2;

ул. Батыршина, 20;

ул. Революционная, 12;

пр. Ямашева, 71а;

ул. Лаврентьева, 10;

ул. Ш. Усманова, 1;

ул. Р. Зорге, 66;

ул. Ю. Фучика, 72;

ул. Аграрная, 2;

ул. Липатова, 7.

Сельскохозяйственные ярмарки в Казани будут проводиться каждую субботу до 24 декабря. Даты утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.



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Татьяна Демина