На сельскохозяйственных ярмарках казанцы купили продукцию на 820,7 миллиона рублей
На восьми субботних сельскохозяйственных ярмарках жители Казани скупили продукцию на 820,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
Казанцы скупили на ярмарках 10 774,9 тонны овощей, из них 7 292,6 тонны — картофель. Также они в общей сложности приобрели 125,4 тонны молока, 825,6 тонны мяса и 506,4 тонны говядины.
Для проведения субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани задействовано 8 260 машин, добавили в Минсельхозпроде Татарстана.
Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани 10 сентября. Они проходят каждую субботу на следующих площадках:
- ул. Дементьева, 7;
- ул. Беломорская, 69;
- ул. Ленинградская, 27;
- ул. Татарстан, 53;
- ул. Чехова, 2;
- ул. Краснококшайская, 150/2;
- ул. Батыршина, 20;
- ул. Революционная, 12;
- пр. Ямашева, 71а;
- ул. Лаврентьева, 10;
- ул. Ш. Усманова, 1;
- ул. Р. Зорге, 66;
- ул. Ю. Фучика, 72;
- ул. Аграрная, 2;
- ул. Липатова, 7.
Сельскохозяйственные ярмарки в Казани будут проводиться каждую субботу до 24 декабря. Даты утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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