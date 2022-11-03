В Казани после проверки прокуратуры прекратят деятельность небезопасной посадочной площадки

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани прекратят деятельность посадочной площадки — требования Татарского транспортного прокурора о прекращении ее деятельности удовлетворил суд, об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Весной этого года Татарская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов владельцем казанской посадочной площадки. Выяснилось, что площадка расположена на участке для ведения фермерского хозяйства.

Она не была зарегистрирована в Росавиации, однако с нее незаконно осуществлялись полеты с гидропланов. Это создавало риск авиационных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Советский суд Казани удовлетворил требования Татарского транспортного прокурора о прекращении деятельности посадочной площадки до устранения допущенных нарушений. Исполнение решения суда и устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа в Мензелинском районе Татарстана самолет перевернулся и упал в реку. Предварительными причинами происшествия считались техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России установило, что вчерашнее падение самолета в реку Мензеля в Мензелинском районе Татарстана произошло в результате ошибки во время учебно-тренировочного полета.

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Маргарита Головатенко