Призер Олимпийских игр Авербух: изменения в составе на этап Гран-при в Казани не повлияли на Валиеву

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Наличие или отсутствие конкуренток на этапе Гран-при России в Казани не влияет на статус фаворита — олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, заявил ТАСС серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.



— Камила идет по своей программе, которую ставили тренеры во главе с Этери Георгиевной [Тутберидзе]. Конечно, она будет идти на сложные прыжки, — рассказал он.

Этап в Казани пройдет с 4 по 6 ноября.

23 октября Валиева выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве, набрав 244,66 балла. Она рассказывала, что хотела бы попробовать ввести новые танцевальные стили в свои программы.

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Маргарита Головатенко