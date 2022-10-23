Валиева рассказала, что хотела бы видеть в своих программах новые танцевальные стили
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева рассказала, что хотела бы попробовать ввести новые танцевальные стили в свои программы. Об этом пишет «РИА Новости».
— Очень хотелось бы видеть в программах — у себя даже — новые стили из танцев на полу. Тот же вог. Хочется современного развития. Понятное дело, что под классику многие фигуристы хорошо катают, но хочется современного, — заявила Валиева.
Сегодня фигуристка выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Ее результат — 244,66 балла.
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