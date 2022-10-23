Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России в Москве
Уроженка Казани Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Места после произвольной программы распределись так:
1. Камила Валиева — 244,66 балла;
2. Софья Акатьева — 236,68;
3. Анастасия Зинина — 200,43.
Напомним, вчера Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).СпортФигурное катание Татарстан
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