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Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России в Москве

16:41, 23.10.2022 1
Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России в Москве
Фото: скриншот трансляции Первого канала

Уроженка Казани Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Места после произвольной программы распределись так:

1. Камила Валиева — 244,66 балла;

2. Софья Акатьева — 236,68;

3. Анастасия Зинина — 200,43.

Напомним, вчера Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию. По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).

СпортФигурное катание Татарстан

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