Пошив плащ-палаток и советы священнослужителя — как Зеленодольск помогает мобилизованным гражданам

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

В Зеленодольске для мобилизованных граждан организован пошив плащ-палаток. Накануне гуманитарную поддержку доставили в «Казань-Экспо», сообщает пресс-служба районной администрации.

— По поручению главы нашего района Михаила Павловича Афанасьева мы проводим работу по шефской поддержке наших призывников и их семей. Мы шьем плащ-палатки, туристические сидушки, коврики, утепленные балаклавы и доставляем нашим мобилизованным. В рамках движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» у нас работает 5 пунктов сбора гуманитарной помощи, — рассказывает заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Денис Лулаков.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Уточняется, что на днях приступят к пошиву следующей партии обмундирования. Кроме того, вчера отец Роман, клирик Зеленодольского храма Святителя Николая Чудотворца навестил мобилизованных на территории «Казань-Экспо». Побеседовать с отцом Романом собрались мужчины и из других городов.

— Для нас очень важно поддерживать наших ребят, мы вместе, мы рядом, — сказал он.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Стоит отметить, что в Зеленодольске и республике растет число желающих помочь мобилизованным, их семьям и жителям Донбасса.

Так, татарстанской епархией с начала специальной военной операции на помощь беженцам из Донбасса и Луганска собрано 3 миллиона 300 тысяч рублей. Вместе с этим отправлено было 30 тонн гуманитарной помощи и сейчас готовится к отправке очередная партия груза.

Завтра в Казани стартует централизованный сбор гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям на 18 пунктах сбора, а единой точкой комплектования грузов станет склад на Горьковском шоссе — видео.



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Максим Кокунин