В Казани откроют 18 пунктов сбора гуманитарной помощи для мобилизованных и их семей — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Завтра в Казани стартует централизованный сбор гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям на 18 пунктах сбора, а единой точкой комплектования грузов станет склад на Горьковском шоссе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Шесть пунктов разместятся на базе торговых объектов, остальные — в спортивных комплексах. Каждая точка будет отмечена логотипами «Доброй Казани». По словам замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, в них будут приниматься нескоропортящиеся продукты питания, такие как консервы, крупы, макароны, чай и сахар, а также одежда и обувь в хорошем состоянии и средства бытовой химии.

В прошлом месяце «Новости Татарстана» телеканала ТНВ уже сообщали о том, что в Татарстане оказывают всестороннюю помощь военным и мобилизованным.



Помощь мобилизованным и их семьям оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань».

При штабах сформировали волонтерский актив — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.

Ответственный координатор общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин сообщил, что в Татарстане с 21 сентября, с начала частичной мобилизации, получили более 22 тысяч обращений. Каждое десятое из них — просьба оказать психологическую помощь.



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Максим Кокунин