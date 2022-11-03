Казань вошла в топ-3 городов по увеличению студий йоги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В российских городах-миллионниках заметно выросло количество специализированных центров йоги: с 2021 года по октябрь 2022 прирост составил 21%. Исследование провели 2ГИС и Fitmost (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

В топ-3 городов вошли Москва (там количество студий йоги увеличилось на 38%), Казань (36%) и Новосибирск (25%).

Эксперты пришли к выводу, что такой рост связан с активным открытием несетевых авторских студий — только за 2021—2022 годы они составили более 20% от общего числа йога-центров.

Самыми популярными по количеству бронирований стали хатха-йога (30%), йога в гамаках и йога в горячем зале (по 11%). Сильнее всего вырос интерес к горячей йоге ― в два раза по сравнению с 2021 годом.

В Казани за I квартал 2022 года спрос на индивидуальные занятия с инструктором по йоге вырос на 29%, а на курсы пилатеса — на 50%. В целом спрос на услуги в сфере спорта и танцев увеличился на 49%.

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Илина Хакимова