Спрос на занятия по йоге в Казани за I квартал 2022 года вырос на 29%

В Казани за I квартал 2022 года спрос на индивидуальные занятия с инструктором по йоге вырос на 29%, а курсы пилатеса — на 50%. Такие данные привели эксперты сервиса «Авито. Услуги».

В целом спрос на услуги в сфере спорта и танцев вырос на 49%, а наиболее популярным среди них стал стретчинг — 61%. Также казанцы стали чаще интересоваться индивидуальными программами здорового питания, спрос на них увеличился на 34%. Вместе с этим спрос на доставку готовой еды по специально разработанному меню — на 19%.

В марте жители столицы Татарстана стали больше пользоваться услугами профессиональных массажистов, спрос вырос на 25%. Кроме того, спрос на занятия по медитации с опытными наставниками увеличились на 34%.

Фото: pixabay.com

16 февраля сообщалось, что за 2021 год спрос на бьюти-услуги для мужчин в Казани вырос на 94%. Так, спрос на мужской педикюр и маникюр за прошлый год вырос на 178% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость такой услуги составляет 600 рублей. В другом городе Татарстана — Набережных Челнах также отмечен рост спроса на мужской маникюр на 38%.

Максим Кокунин