При столкновении автомобиля с вахтовым автобусом в Елабужском районе погиб один человек

Фото: ГИБДД по РТ

Сегодня утром в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки погиб в результате лобового столкновения с вахтовым автобусом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла в 7.45 рядом с коттеджным поселком «Царицыно». 50-летний водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в идущий навстречу автобус NEFAZ.

Фото: ГИБДД по РТ

Помимо гибели водителя легкового авто, пострадал и один пассажир автобуса. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД по РТ

Напомним, на прошлой неделе в Тукаевском районе также произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля Lada, не выбрав безопасную скорость, совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля, 23-летняя девушка, госпитализирована в БСМП Набережных Челнов. Уточняется, что граждане, находящиеся в салоне автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин