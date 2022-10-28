Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск

Фото: скриншот видео Минобороны России

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Екатерину Губареву.

— Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, — сказала она.

По ее словам, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионных групп.

— Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка, — заключила замглавы администрации региона.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера российские войска сорвали наступление подразделений Украины в Херсонской и Николаевской областях, было уничтожено более 60 украинских военных.

В начале этой недели в Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, изготовленное вооруженными формированиями Украины. В результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.



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Максим Кокунин