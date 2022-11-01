Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября

Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. С 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

— Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот видео Минобороны России

На прошлой неделе замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин