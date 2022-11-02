В следующем году Татарстан запустит трехнедельные смены в лагерях Крыма без отрыва от учебы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство по делам молодежи Татарстана в следующем году намерено запустить для детей республики трехнедельные смены в лагерях Крыма без отрыва от образовательного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Тимура Сулейманова.

— Сейчас мы прорабатываем вариант двух-, трехнедельных смен по формату «Артека», когда дети параллельно с педагогами выезжают, фактически без отрыва от образовательного процесса в новом контексте находятся, где дети получают образовательные программы, а после обеда проходит развивающая программа. Мы сейчас получаем лицензию, планируем со следующего года начать реализовывать такие смены, — сказал он.

Стоит отметить, что в этом году на полуострове начал работу круглогодичный лагерь «Сэлэт» для одаренных детей Татарстана, на 240 мест. Его строительство началось еще в 2021 году в самой западной части Форосского парка. Общая площадь лагеря составляет 7,2 га.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время осенних каникул в Татарстане 18 тысяч детей будут отдыхать в 342 оздоровительных организациях, пришкольных лагерях с дневным пребыванием, лагерях предприятий и организаций, а также в муниципальных и региональных.

Напомним, начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки республики Айгуль Кашапова в конце сентября сообщала, что в осенние каникулы отдыхом в пришкольных лагерях дневного пребывания планируется охватить 12 780 детей.

Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, минувшим летом оздоровительной кампанией в республике охватили 154 398 детей. Они отдыхали в 1 527 лагерях разных форм отдыха.



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Максим Кокунин