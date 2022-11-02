Осенью в Татарстане отдохнут 18 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время осенних каникул в Татарстане 18 тысяч детей будут отдыхать в 342 оздоровительных организациях, пришкольных лагерях с дневным пребыванием, лагерях предприятий и организаций, а также в муниципальных и региональных, сообщает Минмолодежи республики.

— Отдельное внимание уделено детям из мобилизованных семей. На сегодняшний день в лагерях отдыхают 63 ребенка. Все муниципалитеты держат вопрос на контроле, индивидуально отрабатывают с семьями, — подчеркнул первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Роберт Садыков.



Фото: realnoevremya.ru

Он также добавил, что внимание будет уделено обеспечению комплексной безопасности детей: вопросам организации питания, охраны, санитарным нормам. Замминистра рассказал, что для школьников также проведут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и Конституции Республики Татарстан.



Еще в конце октября президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать детский отдых на период осенних каникул. Он также отметил, что «особое внимание следует уделить обеспечению безопасности детей».

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Илина Хакимова