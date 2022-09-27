В пришкольных лагерях Татарстана летом отдохнули 68 тысяч детей и подростков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летом 2022 года в пришкольных лагерях Татарстана отдохнули 68 199 детей и подростков. Об этом рассказала начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки республики Айгуль Кашапова.

56 884 несовершеннолетних в каникулы отдыхали в 842 лагерях дневного пребывания. Еще 11 315 подростков посещали 493 лагеря труда и отдыха, уточнила Айгуль Кашапова.

В пришкольных лагерях также отдыхали дети, прибывшие в Татарстан из Луганской и Донецкой народных республик.

— На сегодня по линии Министерства образования [и науки РТ] программой летней оздоровительной кампании были охвачены 55 из территорий ДНР, ЛНР. Это 17 детей, которые отдохнули в детском оздоровительном лагере «Дуслык», и 38 детей отдохнули в пришкольных лагерях дневного пребывания, — рассказала Айгуль Кашапова.

Скриншот трансляции

По ее словам, в осенние каникулы отдыхом в пришкольных лагерях дневного пребывания планируется охватить 12 780 детей.

Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, минувшим летом оздоровительной кампанией в республике охватили 154 398 детей. Они отдыхали в 1 527 лагерях разных форм отдыха.



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Татьяна Демина