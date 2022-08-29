Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в I полугодии составила 133,2 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 133,2 млрд рублей. Она увеличилась на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

16 августа сообщалось, что «Татнефть реконструирует криогенную установку Миннибаевского ГПЗ в Татарстане по глубокой переработке сухого отбензиненного газа для выпуска сжиженного природного газа (СПГ) и газообразного гелия, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.



Решение обновления оборудования связано с тем, что на завод подается все больше попутного нефтяного газа. Проект реконструкции предусматривает строительство на криогенной установке блока выделения газообразного гелия.

ПАО «Татнефть» выплатит полугодовые дивиденды на общую сумму в 76 млрд рублей вопреки пессимистичным прогнозам аналитиков. Совет директоров рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды в размере 32,71 рубля на оба типа акций. Тем самым «Татнефть» развеяла сомнения относительно того, что объявленная накануне автоматическая конвертация американских ADR на LSE могла привести к переносу или даже отмене выплат акционерам. После позитивной новости акции компании на российской бирже выросли более чем на 7%, отмечают брокеры. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин