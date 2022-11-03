В Татарстане исследуют общественное мнение о проблемах наркотизации общества

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане планируют провести социологическое исследование общественного мнения о проблемах наркотизации общества. Его организуют в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамском и Бугульминском районах.

Опросить планируют как минимум 4 тысячи респондентов: четверть опрошенных — от 14 до 17 лет, 40% — от 18 до 30 лет, еще четверть — от 31 до 45 лет, 10% — от 46 до 60 лет. Министерство по делам молодежи Татарстана требует, чтобы 25% опрошенных были из Казани, 20% — из Нижнекамска, 16% — из Бугульмы, 12% — из Челнов, 10% — из Альметьевска, еще 10% — из Нижнекамского района, а 7% из Бугульминского района.

Опросный лист для татарстанцев в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет содержит как минимум 40 вопросов, а для возрастной категории от 31 до 45 лет, от 46 до 60 лет — не менее 20 вопросов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Данные анкет внесут в электронную базу, к обработке результатов привлекут как минимум пятерых специалистов. По результатам исследования подготовят аналитический материал, где излагается проблемный вопрос и обоснование актуальности исследования, итоги по каждому городу и району в отдельности и Татарстану в целом.

Программу разработает команда как минимум из трех специалистов. На это им отводится три дня.

Напомним, в Челнах на июль 2022 года показатель распространенности наркомании составил 359,1 на 100 тысяч населения. Среднереспубликанское значение при этом составляет 254,2 на 100 тысяч человек.



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Татьяна Демина