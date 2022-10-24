Показатель распространенности наркомании в Челнах выше среднереспубликанского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Показатель распространенности наркомании по Набережным Челнам в 1,5 раза больше, чем в среднем по Татарстану. Об этом говорится в проекте муниципальной программы по профилактике наркотизации населения в городе на 2023—2025 годы.



На июля 2022 года показатель распространенности наркомании по Челнам составил 359,1 на 100 тысяч населения. Среднереспубликанское значение при этом составляет 254,2 на 100 тысяч человек.

Напомним, в автограде, по данным Набережночелнинского наркологического диспансера, на 1 июля 2022 года на учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» состояло 1 959 человек. Это на 22 пациента больше, чем в прошлом году, и на 42 больше, чем в 2020-м.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Власти Челнов планируют утвердить программу профилактики наркотизации населения в городе на 2023—2025 годы. На нее из муниципального бюджета готовы выделить 1,2 миллиона рублей — по 400 тысяч на каждый год. С помощью программы власти намерены сформировать у челнинцев отрицательное отношение к потреблению наркотиков и мотивировать их на здоровый образ жизни.

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Татьяна Демина