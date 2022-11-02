Экономист рассказал о ситуации «идеального нефтяного шторма и кошмара» в США

В США запасов дизельного топлива хватит менее чем на месяц — это самый низкий показатель с 2008 года. При этом спрос на топливо вырос до максимального сезонного значения впервые с 2007 года, согласно данным американского Управления энергетической информации.



Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар назвал сложившуюся ситуацию ожидаемой:

— <…> стратегический запас топлива уже давно распечатан, чтобы компенсировать цены на нефть, бензин и дизельное топливо в США и в мире. Понятное дело, что резерв не бесконечен. И они сливают на рынок ежедневно тонны баррелей, — сказал он в беседе с ФАН.

По словам Пивовара, в нынешнем положении в США увеличится инфляция. Многие производства и сферы логистики в США будут испытывать трудности, топлива будет не хватать, а цена на него увеличится. Могут прекратить работу и производства, использующие дизель.

Фото: pxhere.com

В целом нынешняя ситуация с топливом не дает уверенности ни администрации президента США Джо Байдена, ни Демократической партии — демократы во главе с Байденом выступали за зеленую энергетику и сокращение нефтепереработчиков — и получили это. Персидский залив отказался играть по правилам США, ухудшению ситуации способствует и практически полный уход с рынка российской нефти.

— Для Демократической партии сложилась ситуация идеального нефтяного шторма и кошмара, — объяснил Пивовар.

Специалист указал, что Америке для выправления ситуации нужно либо предавать идеалы, которые они заявляли ранее, либо работать на то, чтобы больше и больше стимулировать добычу нефти и ее переработку в стране.

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов ранее заявлял, что американская экономика находится не в лучшей форме, что является мощным фактором формирования цены нефти. По его словам, ожидания рисков того, что американская экономика погрузится в глубокую рецессию, стали нарастать. Ставки будут вновь повышаться, и на этом фоне будет замедляться экономика и падать спрос.



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Маргарита Головатенко