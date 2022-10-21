Аналитик заявил, что рецессия в экономике США влияет на цены на нефть

Американская экономика находится не в лучшей форме, что является мощным фактором формирования цены нефти. Такое мнение выразил аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.



Ожидания рисков того, что американская экономика погрузится в глубокую рецессию, стали опять нарастать. Ставки будут вновь повышаться, и на этом фоне будет замедляться экономика и падать спрос.

Фото: pxhere.com

— Повышение ставок подтверждали чиновники ФРС, и 20 октября еще высказался глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. Он заявил, что ставки будут расти и экономика на этом фоне будет замедляться, — приводит «ФАН» его слова.

Агентство Fitch Ratings понизило прогнозы роста ВВП США в 2023 году с 1,5% до 0,5%. По словам Багманова, это удар по спросу на нефть.

На этой неделе цена на нефть Brent подешевела до $90 за баррель. Это произошло впервые с 4 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина