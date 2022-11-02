МВД Татарстана подвело итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Фото: 16.мвд.рф

МВД Татарстана подвело итоги ежегодного конкурса детский рисунков «Мои родители работают в полиции». В возрастной категории 6-8 лет победителем стал казанец Данил Емелин.

В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 86 детей сотрудников министерства внутренних дел со всего Татарстана. Их разделили на три возрастные категории: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.

Фото: 16.мвд.рф

Среди ребят второй категории Полина Соловьева из Казани заняла второе место. В третьей категории отметились 3 жителя столицы: Люция Гимадеева, Роман Афанасьев и Антон Траленко. Они заняли 2, 3 и 4 места соответственно.

Конкурсные работы победителей каждой категории представят на всероссийском этапе соревнований.

МВД России проводит конкурс «Мои родители работают в полиции» ежегодно. В 2022 году конкурс приурочен к 60-летию со Дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Его целью является воспитание в детях инициативы, творческих способностей, чувства патриотизма, уважения к традиционным нравственным и духовным ценностям, повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

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Елизавета Пуншева