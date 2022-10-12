Татарстан и «Газпром» впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» — 2022, сообщает пресс-служба президента республики.



По программе «Газпром» обязуется обеспечить газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а еще территории перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани. Доступ к сетевому газу получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных, также «Газпром» построит 11 межпоселковых газопроводов.

Создадут и условия для подключения новых потребителей в Казани и восьми районах — Агрызском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и Сабинском. Для этого «Газпром» реконструирует два газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) «Альметьевск» и «Юбилейная», проведет реконструкцию и техперевооружение четырех ГРС — «Топасево» и «Дубъязы», «Терси» и «Шугурово», а еще построит два газопровода-связки между ГРС «Бишня» и «Ключи» (Зеленодольский район), «Шемордан» и «Измя» (Сабинский район).

Фото: realnoevremya.ru

На форуме Алексей Миллер и Рустам Минниханов подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в регионе. Увеличить применение экономичного и экологичного топлива планируется не только на автомобильном транспорте, но и также на водном и железнодорожном.

«Газпром» рассмотрит возможность реализации проектов по строительству новых газозаправочных станций. Правительство республики будет работать над созданием условий для перевода регионального транспорта на природный газ и увеличения загрузки заправочных станций.

Перечень и сроки конкретных мероприятий будут закреплены соответствующей дорожной картой.

По состоянию на конец июля по федеральной программе в Татарстане без участия средств граждан газопровод довели до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений. По региональной программе догазификации построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков. Впоследствии их владельцы смогут подать заявку на догазификацию.

Президент Росси Владимир Путин сегодня поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Он отметил, что программа газификации набирает обороты — по состоянию на начало октября газ подведен уже к свыше 300 тысяч домовладений. Глава государства дал поручение регионам предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования, а также контролировать поддержку оказания финансовой помощи.

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Маргарита Головатенко