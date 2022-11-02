В Казани в многоквартирном доме возобновили работу лифтов после проверки прокуратуры

Фото: прокуратура Татарстана

В многоквартирном доме №18 на улице Агрономической в Казани возобновили работу лифтов после проверки прокуратуры Приволжского района города. Ее начали после коллективного обращения жильцов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Лифты обслуживало ООО «Движение». Их решили отключить из-за задолженности управляющей компании «Гранит» за обслуживание оборудования. Сейчас УК находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий.

По закону взыскание долгов за обслуживание лифтов с управляющей компании должно осуществляться в рамках конкурсных процедур, поэтому их отключение обслуживающей организацией — неправомерно.

Фото: flickr.com

В адрес руководителя ООО «Движение» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры работу лифтов возобновили.

В сентябре Тюлячинская прокуратура потребовала от исполкома отремонтировать многоквартирный дом. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о содержании и обслуживании жилья: был затоплен подвал, разбиты слуховые окна на чердаке, кровля имела повреждения.

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Маргарита Головатенко