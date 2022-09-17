Тюлячинская прокуратура потребовала от исполкома отремонтировать многоквартирный дом

Прокуратура Тюлячинского района провела проверку по обращению местной жительницы. По ее словам, многоквартирный дом №86В на улице Ленина в селе Тюлячи нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о содержании и обслуживании жилья: затоплен подвал, разбиты слуховые окна на чердаке, кровля имеет повреждения.

Отмечается, что в адрес руководителя исполкома Тюлячинского района внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

Напомним, в августе прокуратура Алексеевского района Татарстана направила иск к детскому саду «Березка» и к исполкому района с требованием организовать капитальный ремонт здания.



Прокуратура выезжала на место и проверила состояние детсада совместно со специалистами. Ведомство выяснило: в здании отсутствовали приточно-вытяжная вентиляция, полы находятся в неудовлетворительном состоянии, медицинский кабинет не оборудован умывальником, стены отделаны материалом, не позволяющим проводить влажную уборку помещения.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений.

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Максим Кокунин