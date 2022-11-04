«Люди ждут ухудшения экономической ситуации в стране и разгона инфляции»

Фото: Максим Платонов

На заседании 28 октября Банк России подчеркнул, что решение по дальнейшему изменению ключевой ставки (КС) будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. Таким образом, ожидается, что КС сохранится на текущем уровне или увеличится на 0,25—0,5 процентного пункта, поделился с «Реальным временем» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

Предполагаемое экспертом изменение ключевой ставки соотносится с прогнозами «Реального времени», сделанными на основе ожидания Центробанком среднего размера ключевой ставки с 31 октября до конца 2022 года.

Какой политики придерживается Банк России

Банк России, напоминает Роман Чечушков, в последние годы придерживается политики таргетирования инфляции. Соответственно, при увеличении темпов роста цен сверх ожидаемых регулятор смотрит в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, например, путем повышения ключевой ставки.

— Мы наблюдаем замедление годовой инфляции пятый месяц подряд — в сентябре рост цен замедлился до 13,68%, в месячном выражении потребительские цены незначительно выросли на 0,05% по сравнению с августом, — уточняет эксперт.

Фото: cbr.ru

В то же время инфляционные ожидания в стране остаются на повышенном уровне. Так, в октябре население ожидало роста цен на год вперед на уровне 12,8% (+0,3 п.п. к сентябрю). Увеличились и краткосрочные ценовые ожидания предприятий, что обусловлено как восстановлением спроса, так и изменением стоимости комплектующих и материалов.

— По нашим оценкам, к концу года инфляция может ускориться и достичь 14—14,5% за счет роста цен на плодоовощную продукцию и импортные товары на фоне сокращения предложения и потенциального роста курса иностранных валют по отношению к рублю, — прогнозирует Роман Чечушков.

О высоких инфляционных ожиданиях «Реальному времени» рассказал и другой эксперт — директор по аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Лариса Гусева. В то же время она видела противоречие в том, что при ожиданиях увеличения цен падает покупательский спрос.

— Получается, что люди ждут ухудшения экономической ситуации в стране и разгона инфляции, однако сами предпочитают не тратить деньги, а сберегать, — заключила она.

Что будет с ключевой ставкой, кредитами и вкладами

Напомним, что изменение ключевой ставки — это один из основных механизмов регулирования темпа роста инфляции. Повышая ключевую ставку, ЦБ увеличивает стоимость денег и замедляет рост цен, в то же время дорожают кредиты, но и возрастают проценты по банковским вкладам. Механизм повышения КС призывает людей меньше тратить и больше сберегать, а дорогие вклады помогают полностью или частично компенсировать уровень инфляции.

— На очередном заседании, 16 декабря, мы ожидаем изменения траектории движения ключевой ставки — вероятно сохранение ставки без изменений на уровне 7,5% либо умеренное повышение на 0,25—0,5 п.п. ввиду шагов по достижению инфляционных целей по инфляции в 2023 году в диапазоне 5—7%, — отмечает Роман Чечушков.

В дальнейшем, уточняет Лариса Гусева, Центробанк будет стремиться вернуть уровень инфляции к показателю в 4% — минимальный для России с момента становления рыночной экономики.



Фото: скриншот cbr.ru

В то же время, рассказывает Чечушков, изменение ключевой ставки в последние месяцы не оказывает значительного влияния на курс рубля и динамику ставок по кредитным продуктам. Так, несмотря на снижение ключевой ставки с 9,5% до 8% на заседании 22 июля, в августе средневзвешенная ставка по кредитам до 1 года повысилась на 0,4 п.п., а свыше 1 года — снизилась на 0,3 п.п. по сравнению с июлем.

К аналогичным выводам пришла и Лариса Гусева. Низкое влияние размера ключевой ставки на кредитную активность и экономику страны она связывает с резким падением импорта из-за антироссийских санкций. Вместе с этим наблюдается сильный дисбаланс между притоком экспортной выручки и расходами на приобретение импортных товаров.

Ставки по вкладам, уточняет Роман Чечушков, значительнее реагируют на изменение КС: в августе средневзвешенные ставки по вкладам до 1 года снизились на 1,11 п.п., а свыше 1 года — на 0,69 п.п. В случае повышения КС на 25—50 б.п. на следующем заседании ставки по кредитам могут увеличиться на 0,5—1 п.п., по депозитам — остаться без изменений.

— В случае снижения ключевой ставки мы не ожидаем изменения ставок по кредитным и депозитным продуктам. На текущий момент банки не торопятся снижать ставки по кредитам на фоне возросшего риска неплатежеспособности населения, — рассказывает он.

В то же время, рассказывает Лариса Гусева, проценты по вкладам рассчитываются в основном по формуле: минус 1—1,5% от уровня ключевой ставки. Однако во время кризисов в банках наблюдается сильный отток денежных средств, поэтому для сохранения привлеченного капитала кредитные организации вынуждены предлагать более выгодные условия вкладчикам и платить им больше.

— Именно сейчас, осенью 2022 года, так и происходит вновь после объявления о частичной мобилизации. Банки повышают проценты по депозитам. Быстрее других дорожают вклады на короткий срок (3 или 6 месяцев). А проценты по коротким вкладам превышают ключевую ставку ЦБ РФ (7,5%) на 1—1,5%, — отмечает она.

Также Лариса Гусева отмечает, что еще быстрее растут ставки не по вкладам, а по накопительным счетам. И сейчас уже наметилась тенденция на перевод средств именно туда. Так люди могут получить больший доход и не рискуют потерять проценты как при досрочном погашении вкладов.

Как меняются ставки по кредитам

По словам Романа Чечушкова, замедление экономики в России вызывает риск увеличения числа безработных граждан и сокращения заработных плат. Это, в свою очередь, уменьшает платежеспособность населения и вынуждает кредитные организации повышать ставки по кредитам, в том числе и ипотечным, чтобы большей процентной маржой покрыть кредитные риски.

Фото: скриншот cbr.ru

По данным Дом.РФ с 30 сентября по 28 октября, добавляет эксперт, топ-20 ипотечных банков повысил ставки по ипотекам на «вторичку» на 0,54 п.п. — до 10,74%. На рынке первичного жилья рост оказался немного больше — 0,55 п.п., до 10,64%.

— Повышение ставок по кредитным продуктам может привести к удорожанию стоимости заимствования денежных средств для развития бизнеса, однако действующие программы государственной поддержки системообразующих предприятий и малого бизнеса позволят в некоторой степени снизить негативный эффект, — заключает Роман Чечушков.

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Артем Гафаров