Россияне считают Казань одним из самых привлекательных городов для отдыха в ноябрьские праздники

Казань вошла в число наиболее привлекательных направлений для отдыха в ноябрьские праздники наряду с Санкт-Петербургом и Москвой, выяснили аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».



Никогда не отправлялись в мини-поездки четверть опрошенных. 16% любят уезжать на пару дней в другие города раз в год, столько же россиян — раз в несколько лет. Лишь 2% респондентов путешествуют каждые выходные. В этом году поездку в другой город в ноябрьские выходные планируют 17% россиян.

Чаще всего такие поездки соотечественники совершают на автомобилях — этот вид транспорта выбрали более половины опрошенных. Почти каждый третий выбирает автобус, каждый четвертый — поезд или электричку. Лишь 17% отдают предпочтение самолетам, сообщает «РИА Новости».

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования отелей, Казань входит в топ-20 наиболее востребованных туристических направлений на ноябрьские праздники. Лидером по количеству бронирований отелей стал Санкт-Петербург, следом идут Москва, Сочи, Казань, Калининград и Красная Поляна.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко