Ночь в Казани обойдется туристу дороже, чем в Cанкт-Петербурге

Казань не отстает от Москвы по туристическому трафику

Казань вошла в топ-20 наиболее востребованных туристических направлений на ноябрьские праздники. Лидером по количеству бронирований отелей стал Санкт-Петербург, следом идут Москва, Сочи, Казань, Калининград и Красная Поляна.

— В отличие от прошлого года, в рейтинге оказалось меньше южных направлений — список покинули города Крымского полуострова, вместо них в двадцатку вошли Нижний Новгород, Тула, Псков, Екатеринбург, Великий Новгород, Тверь, города Золотого кольца (Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир), Махачкала, Владивосток. Высокий спрос наблюдается и на Кавказские Минеральные Воды — Пятигорск и Кисловодск также оказались в списке наиболее популярных городов на ноябрьские праздники, — сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Мешает дороговизна отелей

В среднем туристы бронируют размещение в российских городах стоимостью 4 000 рублей за ночь. Средний чек бронирования на ноябрьские праздники составляет 12 000 рублей за три ночи. Дороже всего туристам обходится проживание в отелях Красной Поляны — в среднем размещение здесь бронируют за 6 400 рублей за ночь, в Суздале — 6 100 рублей, Сортавале — 5 400 рублей, Выборге — 5 100 рублей.

В Казани гостиницы бронируют в среднем по 4 600 рублей за ночь, тогда как в Москве ночь обходится в среднем в 4 400 рублей, а размещение в Санкт-Петербурге — в 3700 рублей, и это самый низкий уровень бронирования среди российских мегаполисов. Меньше только в Пятигорске — 3 600 рублей, Мурманске — 3 500 рублей, Екатеринбурге, Махачкале, Твери и Новосибирске — 3 300 рублей.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Туристы стали больше экономить

В путешествиях по России каждый третий турист выбирает трехзвездочные отели, на долю которых приходится 29% от всех бронирований. Также высоким спросом пользуются апартаменты, доля которых выросла с 6% в прошлом году до 19% в этом.

На долю четырехзвездочных отелей приходится 15% бронирований. Несколько реже туристы выбирают гостиницы без звезд (9%), двухзвездочные (8%) и пятизвездочные отели (4%), хостелы (4%).



Фото: realnoevremya.ru

Вообще, в этом году доля российских направлений выросла до 83% от числа всех бронирований на праздничные дни (даты заезда: 2—8 ноября 2022 года), в аналогичном периоде в прошлом году (2—8 ноября 2022 года) — 66%. Всего туристы сделали бронирования более чем в 600 городах и населенных пунктах России.

Луиза Игнатьева