МВД отменило сбор отпечатков пальцев у прибывших в Россию беженцев

МВД России отменило обязательную дактилоскопию для беженцев и лиц, получивших временное убежище в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Новый приказ вносит изменения в предыдущий приказ ведомства от 27 декабря 2021 года «Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности».

В августе президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины трудовой деятельности в стране без разрешения на работу или патента.

Согласно указу, граждане вправе осуществлять трудовую деятельность в России без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в страну после проведения территориальным органом МВД идентификации личности по отпечаткам пальцев, а в случае отсутствия дактилоскопической информации после проведения дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими медицинского освидетельствования.

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Максим Кокунин