Беженцы из ДНР и ЛНР смогут работать в России без соответствующего разрешения

Президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины трудовой деятельности в России без разрешения на работу или патента. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно указу, граждане вправе осуществлять трудовую деятельность в России без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в страну после проведения территориальным органом МВД идентификации личности по отпечаткам пальцев, а в случае отсутствия дактилоскопической информации после проведения дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после прохождения ими медицинского освидетельствования.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, и прибывшим в Россию. Речь в документе идет о приехавших после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля:

Ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей;

Ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

Доплата к ежемесячной пенсионной выплате, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, достигшим возраста 80 лет в размере 3 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5 тысяч рублей;

Единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

Единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысяч рублей, а в случае если ребенок находится под опекой — 15 тысяч рублей, на каждого ребенка до 23 лет при условии его обучения по оной форме в образовательной организации в размере 4 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

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Максим Кокунин