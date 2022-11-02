Вакансия водителя в Татарстане одна из самых популярных

Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, насколько высок спрос на водителей в Татарстане и кому из них сегодня предлагают самые высокие зарплаты, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.



На сегодняшний день в республике открыто более 1,2 тысячи вакансий водителей. За октябрь спрос на данную вакансию вырос на 52% по сравнению с прошлым сентябрем. На одну вакантную должность приходится около 2,2 активных резюме.

Эксперты объясняют, что это говорит о дефиците кадров. Такое положение дел наблюдается в целом во всех регионах Поволжья.



Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре в Татарстане, составила 60,2 тыс. руб., что на 5,2 тыс. руб. больше, чем в сентябре. Уровень зарплат зависит от необходимого стажа: так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 57,4 тыс. руб., а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет — 76 тыс. руб.

В Татарстане на фоне частичной мобилизации изменилось количество вакансий, предлагающих временную занятость. В топ-вакансий, предполагающих такую занятость, вошли: курьеры (14%), менеджеры по продажам (8%), упаковщики (7%), водители (7%), продавцы (5%), операторы кол-центров и учителя (по 3%), а также врачи и программисты (по 2%).

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Илина Хакимова