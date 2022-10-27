На фоне мобилизации Татарстан стал больше нуждаться во временных сотрудниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на фоне частичной мобилизации изменилось количество вакансий, предлагающих временную занятость. Об этом сообщили эксперты hh.ru, проведя исследование рынка труда (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

В Татарстане временную занятость предлагают 9,6% от всех вакансий региона (это 3,7% от всех «временных» вакансий страны).

Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву и юрист сервиса также объяснила, что «согласно постановлению правительства, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты». Это значит, что на время отсутствия работника, компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору. Если новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора. Договор будет прекращен в день возвращения к своим обязанностям основного сотрудника.

Фото: piqsels.com

В топ-вакансий, предполагающих такую занятость, вошли: курьеры (14%), менеджеры по продажам (8%), упаковщики (7%), водители (7%), продавцы (5%), операторы callентров и учителя (по 3%), а также врачи и программисты (по 2%).

По всей России только за начало октября 2022 года количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с сентябрем. А в Татарстане — на 35%.



В Казани могут реорганизовать центры занятости. Проект постановления предложил Минтруд Татарстана. Центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов хотят присоединить к учреждению «Центр занятости населения города Казани».

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Илина Хакимова