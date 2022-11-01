На этой неделе почтовые отделения Татарстана будут работать по измененному графику

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На этой неделе почтовые отделения Татарстана будут работать по измененному графику, сообщается на сайте «Почты России».

Так, в четверг, 3 ноября, рабочий день почтовых отделений сократится на 1 час. 4 ноября, в День народного единства, посетителей принимать не будут. Почтовые отделения вновь заработают 5 ноября.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Казани 3 ноября также изменится график работы многофункциональных центров.

3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сократится на 1 час. Южный, Советский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Московский, Дербышинский, Юдинский и Авиастроительный отделы, а также пункт в «Салават купере» будут работать с 8.00 до 16.00.

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Максим Кокунин