В Казани 4 ноября пройдет крестный ход — на это время введут ограничение движения и парковки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани 4 ноября пройдет традиционный крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в городе введут ограничение движения и стоянки транспорта.

Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, с 7 до 13 часов 4 ноября ограничат движение по проезжей части:

ул. Кремлевской на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;

ул. Профсоюзной на участке от ул. Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезда с площади 1 Мая на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Баумана на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большой Красной на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Япеева на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной

(при необходимости);

(при необходимости); ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября в Казани ограничат движение по проезжей части ул. Миславского на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (с исключением парковки автомобилей).

Комитету по транспорту Казани поручено обеспечить зачехление, расчехление и демонтаж технических средств организации дорожного движения по маршруту следования крестного хода, разместить информацию о временном ограничении движения транспорта на официальном сайте Миндортранса Татарстана.

Комитету внешнего благоустройства города необходимо провести комплексные мероприятия по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта, организовать работу по перекрытию дорог грузовой техникой совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В прошлом году крестный ход, который должен был состояться также 4 ноября, отменили. Решение принял митрополит Казанский и Татарстанский, глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина