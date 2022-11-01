Исследование: сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому казанцу

Лишившись всех источников дохода, прожить на свои сбережения от шести до 12 месяцев смоги бы 6% жителей Казани, а 5% продержались бы больше года. Таковы результаты опроса, проведенного сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

На 3—6 месяцев накоплений хватило бы 7% казанцев, всего на 1—2 месяца их достаточно каждому пятому казанцу, а 13% респондентов заявили, что сбережений им не хватило бы и на месяц. К слову, накопления отсутствуют почти у каждого второго жителя столицы Татарстана (49%).



Менее половины, 40% казанцев планируют свой бюджет на короткий срок — меньше шести месяцев. Почти у четверти (24%), доходы и расходы расписаны на срок от полугода до года, а у 15% — больше, чем на год. Каждый пятый (21%) не занимается финансовым планированием.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Чем старше казанцы, тем больше среди них ведущих свой бюджет — привыкших к планированию финансов в два раза больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди лиц до 34 (18% против 9%). Исследование также показало, что не расписывают свой бюджет или делают это на короткий срок чаще те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей.



Согласно исследованию, проведенному в начале 2022-го, в этом году планировали делать накопления большинство опрошенных казанцев — 74%. Чаще всего они объясняли свое решение маленькими доходами.



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Татьяна Демина