ФНС запустила промостраницу, на которой можно узнать обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных
На сайте ФНС России запустили промостраницу, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.
Среди мер:
- для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений;
- введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении;
- приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства;
- сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов.
Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения. Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.ОбществоЭкономика Татарстан
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