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ФНС запустила промостраницу, на которой можно узнать обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных

09:03, 01.11.2022
ФНС запустила промостраницу, на которой можно узнать обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных
Фото: pixnio.com

На сайте ФНС России запустили промостраницу, где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.

Среди мер:

  • для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений;
  • введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении;
  • приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства;
  • сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов.

Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения. Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.

ОбществоЭкономика Татарстан

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