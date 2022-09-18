Новак: в Европе кризис в энергетике только увеличивается
В Европе кризис в энергетике только увеличивается. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак.
— Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает, — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а еще год назад и даже раньше, и все началось с так называемой зеленой повестки.
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