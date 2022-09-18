Новак: в Европе кризис в энергетике только увеличивается

В Европе кризис в энергетике только увеличивается. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак.

— Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает, — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Фото: duma.gov.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а еще год назад и даже раньше, и все началось с так называемой зеленой повестки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина