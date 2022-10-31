Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», это следует из информации на сайте регулятора.



Платежная сисема предназначена для отправлений переводов за рубеж и внутри России. Прием и выдача переводов осуществляются в рублях и долларах США, согласно материалам на сайте системы.

«Астрасенд» — вторая платежная система, зарегистрированная в 2022 году. Первую систему «Хелло» ЦБ внес в список в апреле этого года.

Банк России прорабатывает процедуру перевода по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан. В ЦБ сообщили, что проект хотят запустить в конце 2022 года.

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Маргарита Головатенко