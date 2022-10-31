3M рассматривает возможность продажи производства в ОЭЗ «Алабуга»

Международная 3M Co. приняла решение о полном выходе из России и Белоруссии, поэтому рассматривает продажу производственных комплексов в ОЭЗ «Алабуга» и Волоколамске, сообщает «Интерфакс».



В марте этого года компания приостановила деятельность в России. В отчетности за третий квартал 3М отражены списания в размере $109 млн в связи с планами выхода из российских активов.

В октябре индустриальный парк «Алабуга-2» под управлением АО «ОЭЗ ТПП Алабуга» получил налоговые льготы в объеме 13,9 млрд рублей на весь срок реализации проекта. Налоговые льготы предоставлены в рамках федерального постановления №1119, которое предполагает 100%-ное возмещение затрат на строительство инфраструктуры.



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Маргарита Головатенко