Никулинское «Все будет хорошо» и местные актеры — Казанский цирк запланировал программы до 2024 года

Фото: Максим Кокунин

Несмотря на нестабильную мировую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и событиями на Украине, Казанский цирк подписал ряд соглашений по работе программ до 2024 года. Об этом рассказала директор организации Эльмира Булатова.

«С таким планированием живется легко и просто»

— Мы живем спокойно. У нас заключены соглашения и договоры на работу цирка до января 2024 года. С таким планированием живется легко и просто. Мы знаем, что мы покажем нашему зрителю, и теперь работаем над качеством предстоящих программ. Не могу не отметить летний период, который пройдет с первого июня и по конец августа. Это программа цирка Юрия Никулина «Все будет хорошо». Я думаю, что с таким позитивным названием люди точно придут и посмотрят одну из самых лучших программ цирка Никулина, — сказала она.

Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре является давним другом Казанского цирка.

— <…> Очень дружественный нам — это цирк Никулина на Цветном бульваре. Это очень опытные люди. <...>. Наверное, надо ориентироваться на них. Это сильнейшие артисты. Со мной, конечно, можно спорить сколько угодно, но я считаю, что это флагман. В плане организации — это полные залы, восторженные зрители. А когда полный зал, когда аплодируют стоя, это такая энергетика! В цирке на Цветном бульваре все это есть. У них очень большая география гастролей, их артисты работают по всему миру, раньше работали за рубежом. Самое главное — это совет. И мы спрашиваем, а они помогают. Знаете, это глыба! — рассказывала Эльмира Булатова в интервью «Реального времени» в мае этого года.

Стоит отметить, что говоря о состоянии цирков в современных реалиях и условиях международного давления на страну, заместитель генерального директора «Цирка Юрия Никулина» Александр Огурцов заявлял «Реальному времени», что такая ситуация не скажется российских артистах.

Фото: Артем Гафаров (архив)

Актеры и синхронистки на Новый год

По словам директора цирка, нынешняя политика этого места настроена на то, что он становится многогранным и не боится экспериментировать с жанрами. Предстоящие сезоны будут наполнены программами как классического представления, так и театрализованных постановок. Кроме того, в новую программу помимо актеров могут войти и спортсмены.

— Сейчас у нас готовится программа на Новый год «Морозко». Это не классический цирк, это полноценное шоу, порядка 70 участников, в том числе и ребята из цирковой школы. Там будет представлено два классических номера — это скакалка и жонглеры. В нем будут участвовать не только цирковые артисты, но и актеры из Казани, которые будут исполнять комические роли. У нас будут задействованы девочки из Казанской школы синхронного плавания — в роли лягушек. Здесь будет и вода, и воздух, и животные. Программа будет очень большая, то есть это цирк плюс театр.

Напомним, в августе этого года казанский цирк провел программу «Дыхание льда». Колорит программы задумывался как зимнее представление с использованием ледового катка в жаркий летний период. На услуги по предоставлению готовых цирковых номеров с участием артистов и животных для данной программы цирк потратил 5,26 миллиона рублей. В ней были задействованы 33 человека, четыре собаки и обезьяны.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин